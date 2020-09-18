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Мурманская область. Арктика (16+)18.09.20 17:35

В АО «ММТП» появился уникальный тренажёр

В Мурманском морском торговом порту появился уникальный тренажёр, имитирующий управление погрузчиками производителей «Sennebogen» и «Mantsinen». Данный программный аппаратный комплекс изготовлен по специальному заказу портовиков и не имеет аналогов в стране.

Идея по созданию данного оборудования была предложена начальником отдела по оценке и развитию персонала АО «ММТП» Марией Пономаревой во время прохождения обучения кадрового резерва по программе подготовки линейных руководителей.

Тренажёр симулирует реакцию техники на действие оператора при управлении гидравлическими перегружателями. По словам начальника учебно-курсового комбината (УКК) АО «ММТП» Николая Зайцева, новое устройство разработано для получения первичных навыков управления машинами, а самое главное – это абсолютно безопасно, ведь все происходит в виртуальной реальности. При этом разработчики программного обеспечения с максимальной точностью воспроизвели производственную площадку порта и добавили физические свойства всех объектов, смену погодный условий.

«Такой аппарат важен не только для нашего подразделения, но и для предприятия в целом. Теперь, благодаря современным технологиям, мы можем обучать сотрудников без привлечения настоящего производственного оборудование, которое беспрерывно задействовано в технологическом процессе, а также исключить избыточную трату моторесурса наших машин», - отметил Николай Зайцев.

Самая минимальная сессия работы за тренажёром – 30 минут. За это время ученик успеет выгрузить всего один вагон с щебнем. Полный процесс перегрузки за тренажёром может занять более 4 часов реального времени. При этом программа способна моделировать нестандартные ситуации: отказ двигателя, аварийная перегрузка, потеря груза, сильный ветер и даже пожар. Такой подход формирует у обучаемого рефлексы выполнения аварийных процедур за счёт многократного повторения действий в нестандартных условиях.

Отметим, что в УКК АО «ММТП» оборудован класс с тренажёрами. Начинающие портовики и гости также могут попробовать проверить и совершенствовать свои навыки на тренажёрах крановых операций и вилочных погрузчиков. 

В планах у сотрудников учебно-курсового комбината ММТП пригласить воспитанников транспортно-логистического класса гимназии № 8, чтобы ребята смогли почувствовать себя в роли докера.

 

 

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