В АО «ММТП» пришёл на работу первый выпускник транспортно-логистического класса, точнее - выпускница

В 2016 году АО «Мурманский морской торговый порт» взяло шефство над гимназией №8 г. Мурманска, и уже через год в учебном заведении был создан первый в нашей стране транспортно-логистический класс (ТЛК). А спустя пять лет, осенью 2022 года на постоянную работу на предприятие пришел первый выпускник профильного класса, точнее, выпускница – Ксения Холмова. Тем самым, впервые была реализована ключевая идея, с которой всё начиналось: создать возможности для юных мурманчан, начиная со школьной скамьи, получать востребованное в регионе образование, поступить в профильный вуз, а после прийти на работу в Мурманский морской торговый порт. Мы встретились с кладовщиком грузового района №1 АО «ММТП» Ксенией Холмовой и поговорили о работе и не только.

- Я с первого класса училась в гимназии №8, - рассказывает Ксения Холмова. - Перед поступлением в транспортно-логистический класс у нас проходили подготовительные занятия. Было интересно, но не предполагала, что выберу эту профессию, и уже тем более, что приду на работу в порт. Задумалась об этом чуть позже, в 10-11 классах, когда почувствовала интерес к профессии. Сейчас часто с благодарностью вспоминаю то время. Полученные тогда знания, очень помогают сейчас, например, профессиональные английские термины, которые я тогда освоила. И конечно, вспоминаю яркие мероприятия, которые проводил порт и в которых мы участвовали: работу на тренажерах в учебно-курсовом комбинате порта, поездки на турбазу и другие… Очень позитивные воспоминания и события, которые проложили дорогу в мой сегодняшний день.

- Как после гимназии выбирали институт? Какие были варианты?

- Особых сомнений и вариантов не было. Уезжать из Мурманска не хотела – я мурманчанка во втором поколении. Мне нравится жить здесь, подходит климат. А с учетом интереса к логистике, остановила свой выбор на направлении «Менеджмент. Логистика и управление предприятием» Мурманского арктического государственного университета. Я продолжаю там учиться на третьем курсе, в том числе, вместе со своими одноклассниками из гимназии №8.

- То есть Вы ещё учитесь и уже работаете? Как так получилось?

- В этом году мы проходили практику в Мурманском морском торговом порту. И уже в тот момент я задумалась о том, чтобы прийти работать в порт на постоянной основе. В вузе подобные решения поддерживают, если речь идет о работе по профессии. Поэтому я проходила практику в качестве сменного стажёра складского хозяйства с прицелом на возможное трудоустройство. Нам показывали и объясняли, как организована работа кладовщиков в порту, ее особенности, изучали программное обеспечение - в общем, практика была очень предметной и полезной. В желании прийти в порт меня очень поддержали и помогли все, кто был рядом, особые слова благодарности – Марии Пономаревой и Наталье Коробкиной. Уже тогда меня готовили к сдаче внутреннего экзамена, который я успешно прошла. А в МАГУ перешла на индивидуальный план. Думаю, для будущего это правильно. Ведь выйдя из института, я буду не просто молодым, но уже и немного опытным специалистом. А пока пишу курсовую работу по теме «Организация снабжения материалами производственных подразделений предприятия».

- Какое впечатление произвёл порт, когда Вы стали полноправным членом его коллектива?

- Конечно, когда мы пришли в порт на практику, у нас были самые общие представления. Например, изначально я думала, что кладовщик в порту – это тот, кто сидит в кладовке, а вокруг него много полок. На самом деле оказалось, что это работа на причалах, где надо учитывать грузы, и это мне было интересно. Плюс я не испытывала стресса или какого-то дискомфорта. Это очень важно, когда приходишь в новый коллектив. И важно осознавать себя частью большого процесса, в который включены все, кто трудится в порту. Иногда можно подумать, что, вроде бы, ты не делаешь ничего особого, но потом понимаешь, что ты тоже нужен, а твой труд необходим. И еще я ценю возможности для дальнейшего человеческого и профессионального развития, которые есть в ММТП.

- Работа, учёба – как удаётся это совмещать?

- Могу сказать, что, помимо работы и учёбы, уже четыре года в свободное время я тружусь в Мурманском региональном отделении Российского Красного Креста, являюсь там координатором гуманитарного центра. Мы оказываем самую разную помощь тем, кто к нам обращается. Плюс веду отчеты, помогаю в организации деятельности добровольцев в гуманитарном центре, делаю публикации о нашей работе в социальных сетях. Так что особых проблем, как все это совмещать, не вижу. Главное – чтобы было желание!

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457250292%2Fwall-149919532_2800