В АО «ММТП» продолжается программа технической модернизации 2020 года

В Мурманском морском торговом порту продолжается программа технической модернизации 2020 года. Пока на предприятии приостановлены работы, связанные с железнодорожными операциями, сотрудники АО «ММТП» приступили к обслуживанию, обновлению оборудования и парка специальной техники.

В настоящее время уже ведётся сборка новой техники: на вооружение поступят два самых мощных в своем классе гидравлических перегружателя «SENNEBOGEN 875Е» на самоходном гусеничном однопутном портале. Ожидается, что в следующем месяце машины будут введены в эксплуатацию.

Данная техника используется для выгрузки и погрузки железнодорожных полувагонов с навалочными грузами. Машина оснащена грейфером объёмом 5 кубических метров и за один захват способна выгрузить около 5 тонн груза. Причём гидравлический привод позволяет производить перегрузочные операции максимально точно и деликатно.

Перегружатели управляется джойстиком из кабины оператора, которая имеет прозрачный пол, что увеличивает обзор на 180 градусов по горизонту. Кроме того, на монитор в кабине выводится изображение с четырёх видеокамер, расположенных по периметру. По специальному заказу портовиков в машины встроен, так называемый, «зимний пакет»: электрический стояночный подогреватель двигателя, кабины и гидравлического оборудования.

Всего в АО «ММТП» эксплуатируются 9 единиц перегрузочной техники производства компании «SENNEBOGEN». Обновление парка специальной техники в порту продолжится: в скором времени ожидается поступление ещё одной машины «SENNEBOGEN 850». С учётом поступивших машин в АО «ММТП» будет эксплуатироваться 11 единиц техники немецкой компании.

Стоит отметить, что техника компании «SENNEBOGEN» уже давно зарекомендовала себя в Мурманском морском торговом порту с положительной стороны. С её помощью портовики оперативно осуществляют погрузочно-разгрузочные операции. Скорость погрузки является одним из ключевых факторов в деятельности АО «ММТП» в связи с большим грузопотоком, который обусловлен уникальностью предприятия. С учётом незамерзающего Кольского залива, возможностей круглогодичной навигации, глубоководных причалов порту нет альтернатив на Северо-Западе и в Арктической зоне Российской Федерации, что делает особенно выгодным фрахт судов в направлении Китая. АО «ММТП» – своеобразный мост, который соединяет на Севере России Арктику и все логистические центры мира.