В АО «ММТП» прошёл конкурс по оказанию первой помощи

В АО «Мурманский морской торговый порт» прошёл конкурс, в рамках которого работники предприятия должны были продемонстрировать свою готовность - в случае необходимости - оказать первую доврачебную помощь. Он был организован специалистами Учебно-курсового комбината и Дирекции охраны труда, пожарной и промышленной безопасности АО «ММТП».

Конкурс включал несколько испытаний. Сначала его участники должны были ответить на теоретические вопросы в системе «Олимпокс» - одном из ведущих отечественных образовательных порталов. Затем им были предложены экзаменационные билеты, которые содержали три теоретических вопроса и один практический. За верные ответы конкурсанты получали до пяти баллов, при этом также учитывалось время выполнения заданий.

«Такой конкурс мы проводим в первый раз. В то же время ранее мы проводили обучение по оказанию первой доврачебной помощи. А сейчас решили добавить игровые элементы, чтобы привлечь дополнительное внимание к этой важной теме», - сказала инженер по подготовке кадров Учебно-курсового комбината АО «ММТП» Татьяна Кравцова.

Как рассказали организаторы, испытания предполагали владение универсальными знаниями и навыками, которые могут пригодиться в любой жизненной ситуации. Именно поэтому практическая часть включала такие задания, как выполнение непрямого массажа сердца, остановку кровотечения, выбор необходимых подручные средств и другие. Уже сейчас можно сказать, что все без исключения участники продемонстрировали высокий уровень знаний и навыков.

А имена победителей будут названы на торжественной церемонии, которая пройдёт в АО «ММТП» в честь Всемирного дня охраны труда, который отмечается ежегодно 28 апреля.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457251580%2Fwall-149919532_3130