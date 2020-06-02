В АО «ММТП» сформирована система развития кадрового резерва

«Речь идёт о полноценной системе, поскольку очень важно создать условия и возможности для постоянного развития сотрудников. Она включает обучение работников, повышение их квалификации, формирование кадрового резерва», - сказала Мария Пономарева. Как пояснила руководитель отдела по оценке и развитию персонала, в АО «ММТП» повышать квалификацию по различным направлениям подготовки имеют возможность как рабочие на производстве, так и специалисты, и руководители.

Например, каждый рабочий может подойти к своему руководителю и подать заявление на прохождение дополнительного обучения по всем программам подготовки рабочих на производстве. Для формирования кадрового потенциала управленческих кадров выстроена система, одним из звеньев которой является формирование кадрового резерва. В этой работе участвуют руководители подразделений, специалисты отдела по оценке и развитию персонала, руководители компании. Для повышения уровня владения необходимыми компетенциями работники могут быть направлены на обучение по программам развития, разработанным в АО «ММТП», и программам корпоративного университета АО «СУЭК». Каждый из уровней кадрового резерва дает резервистам свои возможности для дальнейшего развития карьеры и получения новых знаний, приобретения компетенций, участия в дополнительных проектах АО «ММТП» и АО «СУЭК».

«Самое главное состоит в том, что инициатива – за человеком, за его стремлением идти вперед, добиваться новых результатов. Важно верить в себя, видеть цель и стремиться к ее достижению. А компания, со своей стороны, обязательно поддержит работника и поможет найти наиболее точные решения», - сказала Мария Пономарева.

За последние несколько лет обучение по различным программам повышения управленческих компетенций и формирования кадрового резерва АО «ММТП» прошли 89 специалистов и руководителей торгового порта. В том числе, двадцать - по программам корпоративного университета АО «СУЭК». Лучшее подтверждение эффективности этой работы - истории успеха тех, кто сейчас трудится на предприятии. Есть примеры, когда работники предприятия проходят путь от инженера-методиста учебно-курсового комбината или слесаря по ремонту и обслуживанию перегрузочных работ комплекса механизации до заместителей генерального директора.

Мария Пономарева подчеркивает, что поддержка сотрудников, готовых идти вперед, – это один из ключевых принципов кадровой политики АО «ММТП», залог успеха компании и каждого его работника. Более подробную информацию о возможностях участия в программах развития кадрового потенциала можно получить в отделе по оценке и развитию персонала АО «ММТП».