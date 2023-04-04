В АО «ММТП» создано новое многофункциональное производственное пространство

Продолжается обновление инфраструктуры Мурманского морского торгового порта. В настоящий момент завершена реконструкция склада комплектации и накопления грузов (КиНГ) грузового района №2 АО «ММТП». Общая площадь объекта составляет свыше 11,5 тысячи квадратных метров. При этом в ходе реконструкции она увеличилась почти на 500 квадратных метров за счёт создания новых встроенных административных помещений.

«Работы носили комплексный характер. По сути, речь шла о глубокой реконструкции, в результате которой создано качественно новое многофункциональное производственное пространство», - отметил заместитель директора - директор по развитию (капитальному строительству) АО «ММТП» Алексей Побединцев.

Как пояснили специалисты, в рамках реализации проекта было реконструировано здание холодного склада, в котором теперь созданы условия с выполнением соответствующих требований как для перевалки грузов, требующих крытого хранения, так и для нужд комплекса механизации. Теперь помещения по обслуживанию техники размещаются компактно. Они оборудованы 5- и 10-тонными кранами, в них предусмотрена возможность установки любого, в том числе, крупногабаритного оборудования. На производственной площадке выделены зоны для проведения сварки, шиномонтажа, обслуживания аккумуляторов, ремонта, стоянки техники и др. Для мойки автотранспорта установлено оборудование с оборотным водоснабжением, что позволяет сократить расход воды.

Все помещения оснащены вентиляционным оборудованием с системой рекуперации. Эта технология позволяет в процессе вентиляции использовать теплый воздух для подогрева холодного, поступающего внутрь здания. В помещении установлен теплообменный пункт с системой автоматического регулирования теплоснабжения, что также повышает энергоэффективность объекта. Применяемое противопожарное оборудование соответствует всем действующим требованиям и включает, в том числе, датчики и технологию дымоудаления. Все элементы включены в единую систему, которая срабатывает автоматически в момент поступления информации на диспетчерский пункт.

«Проведенные работы позволяют эффективно обеспечивать качество предоставляемых предприятием услуг, а также создают достойные условия труда для работников Мурманского морского торгового порта», - отметил Алексей Побединцев.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457251293%2Fwall-149919532_3082