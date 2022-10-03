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Мурманская область. Арктика (16+)03.10.22 11:15

В АО «ММТП» успешно завершена обработка заключительной партии с уникальным крупногабаритным длинномерным грузом – трубошпунтом

Его длина доходила до 32 метров, что стало новым достижением мурманских портовиков. Как отмечал директор по эксплуатации АО «ММТП» Виталий Власов, это потребовало детальной проработки технологии погрузо-разгрузочных работ на всех этапах транспортировки. Всего портовики обеспечили перегрузку более двухсот единиц груза общим весом свыше пяти с половиной тысяч тонн.

«Это груз действительно уникален из-за своей длины и габаритов. Можно сказать, мы до сантиметров высчитывали весь маршрут его следования, дооснащали имеющуюся грузозахватную технику. В результате, работы были выполнены в полном объёме в строгом соответствии с планом-графиком», - отмечал Виталий Власов.

В настоящий момент трубошпунт перегружен на судно «Валерий Васильев». Он доставит его в район проведения строительных работ в рамках реализации масштабных инфраструктурных проектов в Арктической зоне РФ.

АО «Мурманский морской торговый порт» - крупнейшая стивидорная компания в Арктической зоне Российской Федерации. Входит в структуру Национальной транспортной компании (НТК), ключевыми партнёрами которой являются АО «СУЭК» и АО «МХК «ЕвроХим». АО «ММТП» обеспечивает круглогодичное сообщение с важнейшими логистическими центрами во всем мире. АО «ММТП» является социально ответственным предприятием: внедряет наилучшие доступные технологии в сфере транспортной логистики и экологии, принимает активное участие в поддержке и реализации общественно важных проектов.

 

 

Фото предоставлено пресс-службой АО «ММТП».

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