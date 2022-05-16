В АО «ММТП» успешно завершена зимняя арктическая кампания

В АО «Мурманский морской торговый порт» успешно завершена зимняя арктическая кампания сезона 2021/2022 годов. Закрывающим судном стал сухогруз «Турухан», оперативно обработанный портовиками на «арктическом» причале ММТП.

«Основу «арктических» грузов в эту зимнюю кампанию, как и в предыдущие годы, составили щебень, различные строительные материалы и генеральные грузы. С каждым типом номенклатуры мы выполняли погрузо-разгрузочные операции оперативно и в строгом соответствии с предъявляемыми требованиями», - подчеркнул главный диспетчер АО «ММТП» Виталий Власов.

В настоящий момент с партией строительных материалов и техникой, которые предназначены для работ в Арктической зоне Российской Федерации, сухогруз «Турухан» следует из порта Мурманск в бухту Север по маршруту Северного морского пути. А в АО «Мурманский морской торговый порт» уже готовятся к летней арктической кампании 2022 года.

АО «Мурманский морской торговый порт» - крупнейшая стивидорная компания в Арктической зоне Российской Федерации. Входит в структуру Национальной транспортной компании (НТК), ключевыми партнерами которой являются АО «СУЭК» и АО «МХК «ЕвроХим». АО «ММТП» обеспечивает круглогодичное сообщение с важнейшими логистическими центрами во всем мире. АО «ММТП» является социально ответственным предприятием: внедряет наилучшие доступные технологии в сфере транспортной логистики и экологии, принимает активное участие в поддержке и реализации общественно важных проектов.

Фото предоставлено пресс-службой АО «ММТП».