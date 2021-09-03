В АО «ММТП» введён в эксплуатацию уникальный отечественный портальный кран

Первый в нашей стране кран российского производства с максимальной грузоподъёмностью 124 тонны введён в эксплуатацию в Мурманском морском торговом порту. Высокомощное оборудование закуплено в рамках государственной программы по импортозамещению. Знаменательное событие произошло в рамках торжественных мероприятий, посвящённых 106-летию АО «Мурманский морской торговый порт».

Сигнал для начала работы суперкрана дали губернатор Мурманской области Андрей Чибис, генеральный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов, глава инициативной группы «Наш Мурманск» Евгений Никора, директор по продажам ЗАО «СММ» Эдуард Айвазьян.

«Мурманск – это действительно город-порт. Очень важно, что в ММТП появляются новые проекты, увеличивается грузооборот, обновляется оборудование - самый мощный кран этого класса российского производителя. Всех поздравляю не только с праздником, но и с тем, что порт активно развивается!» - сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Новый кран «Витязь» с шарнирно-сочленённой системой является самым высокопроизводительным в своем классе из ранее изготовленных кранов ЗАО «СММ» и относится к последнему поколению перегрузочной техники. Он включает в себя все лучшие и наиболее современные технические решения, применяющиеся в краностроении. Грузовой момент крана составляет 2700 тонн х метров, что в сочетании с грейферным режимом 52 тонны на всем диапазоне вылетов от 10 до 45 метров определяет его флагманскую позицию в линейке портальных перегрузочных кранов ЗАО «СММ». Указанные характеристики достигнуты при сохранении всех допустимых нагрузок причальной зоны.

«Для нас тем более значимо, что первым этот кран внедряют в эксплуатацию работники Мурманского морского торгового порта. Его пуск – это часть программы технической модернизации предприятия. Мы реализуем её с учетом самых современных требований, в том числе, в вопросах экологии. Пуск крана в эксплуатацию в дни празднования 106-летия предприятия символичен. Тем самым мы продолжаем традиции нашей крупнейшей стивидорной компании Арктической зоны России, когда на протяжении минувших десятилетий мы всегда были на передовом крае решения самых ответственных задач, внедрения новаций, и сегодня мы делаем еще один шаг вперед», - отметил генеральный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

Высота крана – 68 метров, максимальная грузоподъемность «Витязя» в крюковом режиме - 124 тонны. Кран дополнительно комплектуется траверсой грузоподъёмностью 90 тонн для подъема железнодорожных вагонов и грейфером для перевалки ЖРК. Портальный кран «Витязь» обладает наибольшей грузоподъемностью из всех кранов с шарнирно-сочленённый системой ранее выпущенных и эксплуатируемых в России и СССР. Он дополнил 45 действующих кранов ММТП, 21 из которых произведены ЗАО «СММ». Техника позволит предприятию увеличить производительность труда, сократить время погрузки и выгрузки и повысит интенсивность обработки грузов.

«Данная поставка является символичной: первый портальный кран мы поставили в ММТП в 2005 году. Сегодня в 2021-м ЗАО «СММ» поставляет именно в ММТП самый высокопроизводительный кран с грузоподъемностью 124 тонны, в котором воплотились наши лучшие конструкторские наработки, использован уже имеющийся опыт поставок перегрузочного оборудования, а также применены все действующие стандарты безопасности, эргономики, средств доступа и обслуживания», - подчеркнул Олег Титберия, генеральный директор ЗАО «СММ».

В рамках торжественных мероприятий, посвященных 106-летию ММТП, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, генеральный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов и приглашенные лица поздравили сотрудников АО «ММТП» с днем рождения предприятия и вручили почетные награды и благодарственные письма.

«Пока живёт порт, будет жить Мурманск, а Мурманск будет жить всегда и порт будет жить всегда. Успехи Мурманского морского торгового порта радуют. Огромно спасибо за те социальные проекты, в которых принимают участие ММТП, НТК, СУЭК - это образование, социальная сфера, благоустройство. И мы видим, что ММТП остается одним из крупнейших работодателей и налогоплательщиков Мурманска. С днем рождения – родной Мурманский морской торговый порт!» - сказал глава инициативной группы «Наш Мурманск» Евгений Никора.