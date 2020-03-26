В АО «Мурманский морской рыбный порт» в среду работали сотрудники регионального УФСБ

«В управление ММРП снова нагрянули сотрудники ФСБ с обыском», - сообщает вчера на страничке в «Твиттере пресс-служба Мурманского морского рыбного порта.

Напомним, в ноябре 2019 года сотрудники управления ФСБ России по Мурманской области уже проводили обыски в управлении ММРП. В пресс-службе рыбного порта сообщали, что спецслужбы изъяли тогда документы и 350 кг рыбопродукции.

По данным ММРП на тот момент, ФСБ интересовала документация, связанная с контрагентами рыбного порта и налоговыми отчислениями, хотя в порту настаивают на том, что задолженности по налоговым платежам у компании нет. Кроме того, ФСБ проверяет «законность лицензии на нефтеперевалку и перевалку опасных грузов».

«Вот вам и обещанная властями свобода от проверок на время коронавируса», - риторически вопрошают портовики, при этом дополняя информацию, сообщив, что «на холодильный терминал ММРП тоже привезли постановление об обыске».