В АО «Мурманский морской торговый порт» дан старт новому конкурсу трудовых коллективов

Он называется «Мы выбираем здоровье!» и посвящен здоровому образу жизни, физической культуре и спорту.

«Минувший год показал нам, что здоровье - это бесценное богатство каждого человека в отдельности и всего общества в целом. Внимательное отношение к нему позволяет прожить долгую и полную радостей жизнь. Сегодня мы предлагаем всем работникам порта принять участие в нашем новом соревновании «Мы выбираем здоровье!». Участниками и победителями могут стать представители всего трудового коллектива, тем более, что проигравших в нем точно не будет!» - сказал директор по персоналу АО «ММТП» Ирина Павлова.

Конкурс проводится в период с 1 марта по 31 июля 2021 года. Для того, чтобы команда стала победителем, необходимо следить за своим здоровьем, соблюдать требования охраны труда, посещать профилактические обследования по программам дополнительного медицинского страхования, принимать активное участие в спортивных мероприятиях порта, выполнять задания спортивных и творческих конкурсов, которые будут организованы в группе спортивного комитета в социальной сети «ВКонтакте»; выкладывать на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» публикации на темы спорта и здорового образа жизни с хэштегом #ММТП_Мы_выбираем_здоровье.

Если в команде есть работники, увлекающиеся спортом, здоровым образом жизни и являющиеся примером для окружающих, можно предложить публикацию о нем в цикле статей «Менеджеры здоровья» на внутреннем портале и в группе спортивного комитета в социальной сети «Вконтакте». Помимо лучших команд, дополнительно будут выбраны лучшие «Менеджеры здоровья» и самый активный блогер. Награждение победителей состоится в рамках праздновании дня рождения Мурманского морского торгового порта.

Важно отметить, что Мурманский морской торговый порт имеет давние и крепкие традиции развития физической культуры и спорта. Это один из важнейших элементов социальной политики предприятия и отношения к своему здоровью сотрудников. Примеров тому множество. Так, в прошлом году представители двух поколений мурманских портовиков отец и сын Фёдор Иванович и Андрей Фёдорович Кочетковы были удостоены серебряного значка ГТО по итогам прохождения соответствующего комплекса в рамках Спартакиады трудовых коллективов «Крепкое здоровье - крепкая страна». Так что, нам есть, на кого равняться!

Подробную информацию о конкурсе можно прочитать на страничке Спортивного комитета предприятия.

АО «Мурманский морской торговый порт» - крупнейшая стивидорная компания в Арктической зоне Российской Федерации. Входит в структуру Национальной транспортной компании (НТК), ключевыми партнерами которой являются АО «СУЭК» и АО «МХК «ЕвроХим», отмечающие в этом году 20 лет. АО «ММТП» обеспечивает круглогодичное сообщение с важнейшими логистическими центрами во всем мире. АО «ММТП» является социально ответственным предприятием: внедряет наилучшие доступные технологии в сфере транспортной логистики и экологии, принимает активное участие в поддержке и реализации общественно важных проектов.