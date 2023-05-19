В АО «Мурманский морской торговый порт» подвели итоги конкурса детского рисунка об охране труда

В АО «Мурманский морской торговый порт» подвели итоги конкурса детского рисунка, посвященного теме охраны труда. Свои работы юные портовики представляли в трёх номинациях: «Безопасный труд глазами детей», «Охрана труда в знаках и символах», «Шаг в будущее».

Как отметила начальник службы охраны труда и производственного контроля АО «Мурманский морской торговый порт» Ольга Смеян, конкурс является ежегодным и позволяет с детских лет воспитывать уважительное отношение к вопросам охраны труда.

«При этом конкурс ориентирован не только на детскую и подростковую аудиторию. Он зарекомендовал себя как один из способов напомнить всем без исключения о важности безопасного труда и персональной ответственности за благополучие свое и своих детей», - подчеркнула Ольга Смеян.

Решением конкурсной комиссии победителями признаны:

в номинации «Безопасный труд глазами детей»

в возрастной группе 3-7 лет: 1 место – Варвара Минко; 2 место – Алексей Сидоров; 3 место – Егор Еремеев; в возрастной группе 7-10 лет: 1 место – Милана Штокало; 2 место – Анна Самохвалова; 3 место – Артём Иванов.

Поощрительные места – Полина Жемчугова и Александра Лёвина.

В возрастной группе 11-15 лет: 1 место – Алиса Емельянова; 2 место – Кристина Лёвина; 3 место –Андрей Матвиевский;

в номинации «Охрана труда в знаках и символах»

в возрастной группе 3-7 лет: 1 место – Антон Ярославцев; 2 место – Егор Еремеев; 2 место –Анита Волова; в возрастной группе 7-10 лет: 1 место – Кира Раннева; 2 место – Александра Смирнова; 3 место – Полина Сагадеева; в возрастной группе 11-15 лет: 1 место – Владимир Плиско.

Специальная награда: работа «Берегите друг друга!», автор Варвара Смирнова.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457251755%2Fwall-149919532_3204