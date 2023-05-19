20 мая в Мурманске пройдёт субботник по санитарной очистке территорий около водоёмовВ Мурманской области составили рейтинг управляющих организаций
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)19.05.23 16:30

В АО «Мурманский морской торговый порт» подвели итоги конкурса детского рисунка об охране труда

В АО «Мурманский морской торговый порт» подвели итоги конкурса детского рисунка, посвященного теме охраны труда. Свои работы юные портовики представляли в трёх номинациях: «Безопасный труд глазами детей», «Охрана труда в знаках и символах», «Шаг в будущее».

Как отметила начальник службы охраны труда и производственного контроля АО «Мурманский морской торговый порт» Ольга Смеян, конкурс является ежегодным и позволяет с детских лет воспитывать уважительное отношение к вопросам охраны труда.

«При этом конкурс ориентирован не только на детскую и подростковую аудиторию. Он зарекомендовал себя как один из способов напомнить всем без исключения о важности безопасного труда и персональной ответственности за благополучие свое и своих детей», - подчеркнула Ольга Смеян.

Решением конкурсной комиссии победителями признаны:

в номинации «Безопасный труд глазами детей»

в возрастной группе 3-7 лет: 1 место – Варвара Минко; 2 место – Алексей Сидоров; 3 место – Егор Еремеев; в возрастной группе 7-10 лет: 1 место – Милана Штокало; 2 место – Анна Самохвалова; 3 место – Артём Иванов.

Поощрительные места – Полина Жемчугова и Александра Лёвина.

В возрастной группе 11-15 лет: 1 место – Алиса Емельянова; 2 место – Кристина Лёвина; 3 место –Андрей Матвиевский;

в номинации «Охрана труда в знаках и символах»

в возрастной группе 3-7 лет: 1 место – Антон Ярославцев; 2 место – Егор Еремеев; 2 место –Анита Волова; в возрастной группе 7-10 лет: 1 место – Кира Раннева; 2 место – Александра Смирнова; 3 место – Полина Сагадеева; в  возрастной группе 11-15 лет: 1 место – Владимир Плиско.

Специальная награда: работа «Берегите друг друга!», автор Варвара Смирнова.

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457251755%2Fwall-149919532_3204

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Каждый третий опрошенный мурманчанин работает не по специальности
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»
-

Последние комментарии

Тот самый секретарь
18.05.23 22:50
Внезапно, "честный репортер который не перевирает слова и делает всё в точности по записи разговора" всё-таки переврал слова. Информация по письменному запросу СМИ предоставляется в течение семи дней
Комментарий к новости:Остаётся только надеяться, что беды не произойдёт, или Пока начальник БАМУ Росприроднадзора Сергей Михайлов отдыхает, его «подменил робот»
Алина
13.05.23 12:22
Возможности и потенциал большие. Их бы еще под личный контроль Валентины Ивановны!
Комментарий к новости:Валентина Матвиенко отметила, что Мурманская область – регион с большими возможностями и потенциалом
Лариса
10.05.23 21:59
Не постесняется влезть в вашу жизнь и вынести ваши проблемы на всеобщее обозрение. Не доверяйте ей.
Комментарий к новости:Не судить людей раньше времени – главная установка в работе психолога Ирины Громовой
-Правовая консультация (18+)Кибербуллинг и карьера: как онлайн-травля может повлиять на трудоустройство
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Расходы родителей на организацию школьных выпускных выросли-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 22 копейки, доллар – почти на 13 копеек-PRO Энергетику (18+)В пяти домах Мурманска специалисты ООО «АтомЦифроСбыт» установят 800 «умных» счётчиков-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 19 мая-PRO Нефть и газ (18+)Значительное снижение объёмов перевозки нефти и нефтепродуктов в январе-марте 2023 года ОЖД перекрывает другими грузами-PRO Законы (18+)Госдума денонсировала Договор об обычных вооруженных силах в Европе
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика