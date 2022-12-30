В АО «Мурманский морской торговый порт» подвели итоги конкурса «Новогодняя фантазия»

Согласно его условиям, работники предприятия должны были проявить свои таланты в праздничном украшении кабинетов. Кроме того, как рассказала его главный организатор, председатель Молодёжного совета АО «ММТП» Влада Демченко, в этом году была введена ещё одна конкурсная номинация, для участия в которой надо было своими руками сделать новогоднюю игрушку.

«Мы в очередной раз убедились, что у нас в коллективе трудятся по-настоящему творческие люди. Очень много наших коллег откликнулись на предложение принять участие в конкурсе и проявить себя в создании новогодней атмосферы. Это удалось всем без исключения!», - сказала Влада Демченко.

А лучшими из лучших, решением ответственной конкурсной комиссии, были признаны: коллектив отдела тендерных процедур – он занял 3 место в номинации «Сказочный уют», коллектив отдела информационного и документального обеспечения, занявший 3 место в номинации «Изящество и мастерство», коллектив группы расчёта наряд-заданий на погрузочно-разгрузочных работах за 2 место в номинации «В ожидании чуда» и коллектив отдела закупок службы материально-технического снабжения, завоевавший 1 место в номинации «Новогодний переворот». В конкурсе индивидуальных работ победила Александра Баранова в номинации «Символ года», а в приз зрительский симпатий достался коллективу дежурных стрелочного поста грузового района №2 в номинации «Волшебная атмосфера». На торжественной церемонии им были вручены почётные грамоты и новогодние подарки.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457250571%2Fwall-149919532_2917