В АО «Мурманский морской торговый порт» прошла торжественная церемония, посвященная подведению итогов профессионального конкурса «Береги вагон!»

Как было отмечено на встрече, в ММТП регулярно проходят профсоревнования, посвящённые самым разным аспектам, связанным с повышением производственной культуры. На этот раз конкурс касался экономичного и бережного отношения к железнодорожной технике.

Организаторы мероприятия подчеркнули, что в рамках конкурса соответствующие производственные показатели обновили минимальные исторические значения и по сравнению с прошлым годом сократились в два раза.

«У конкурса «Береги вагон!» было две главные цели: продолжение формирования высокой производственной культуры, которая включает экономичное и бережное отношения к технике, а также определение лучших представителей трудового коллектива, потому что во многом именно профессионализм специалистов позволяет решать эти вопросы. Таких специалистов надо поддерживать и стимулировать. От лица компании выражаю вам благодарность!» - сказал исполнительный директор АО «ММТП» Андрей Черников.

Результаты конкурса:

номинация «Лучшее звено»

1 место - звено 1 укрупненной комплексной бригады №2 грузового района №2; 2 место - звено 1 укрупненной комплексной бригады №1 грузового района №1; 3 место - звено 2 укрупненной комплексной бригады №2 грузового района № 2;

номинация «Лучший звеньевой»

1 место - Василий Круглов, укрупненная комплексная бригада №2, грузовой район № 2; 2 место - Сослан Алдаков, укрупненная комплексная бригада №1, грузовой район №1; 3 место - Герман Базлов, укрупненная комплексная бригада № 2, грузовой № 2;

номинация «Лучший бригадир»

1 место - бригадир укрупненной комплексной бригады №2 грузового района № 2 Сергей Борецкий; 2 место - бригадир укрупненной комплексной бригады №30 грузового района № 1 Владимир Стробыкин; 3 место - бригадир укрупненной комплексной бригады №1 грузового района №1 Владимир Меркин;

номинация «Лучший инженер по железнодорожным операциям»

1 место - Дмитрий Здоровцев; 2 место - Дмитрий Бардаков; 3 место - Александр Гульков;

в номинации «Лучший старший инженер по железнодорожным операциям» победителем признан Юрий Автушенко.

На церемонии победителям были вручены заслуженные награды.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457253547%2Fwall-149919532_3477