В АО «Мурманский морской торговый порт» успешно прошёл конкурс «Вместе Мы – команда»

Его суть - в определении лучших коллективов на предприятии, развитии наставничества и поддержке вовлеченности портовиков в жизнь коллектива. Особое внимание в рамках конкурса было уделено сохранению традиций трудовых династий ММТП, которыми всегда славилось предприятие и которые вписали много славных страниц в историю порта.

Так, например, в Дирекции по персоналу АО «ММТП» трудовые династии берут начало в период Великой Отечественной войны. Одна из самых многочисленных – династия табельщика группы учёта рабочего времени на погрузочно-разгрузочных работах Елены Зыковой: сразу восемь человек на разных этапах трудились в ММТП, и первой из них в мае 1943 года в порт пришла Елена Акимовна Подкопаева (в замужестве – Хурумова). В то время ей было 14 лет. А первым в династии инженера группы расчёта наряд-заданий на погрузочно-разгрузочных работах Анны Федотовой стал её прадед – Степан Акимович Солунин, который работал в порту лоцманом с 1943 по 1968 годы. Следом за ним в порт пришли дед, дядя, отец и мама, а сейчас ещё и дочь, которая участвует в работе «Трудового отряда СУЭК». Всего в Дирекции по персоналу АО «ММТП» трудятся представители сразу нескольких династий: Юлия Вертунова, Екатерина Бакунова, Анастасия Бирюкова, Елена Зыкова, Светлана Кузина, Наталья Лебедева, Наталья Лужинская, Мария Пономарева, Светлана Рудакова, Анна Федотова.

«Возникает совершенно особое чувство, когда ты понимаешь, что трудишься на том самом предприятии, где работали твои родители. Это та самая преемственность поколений, которая проходит через судьбу твоей семьи и которая позволяет осознать то, что ты здесь – не случайно!», - отметила Мария Пономарева.

На фотографии: представители династий АО «ММТП» (слева на право) - Александр Куликов, Светлана Рудакова, Николай Куликов, Галина Куликова, Татьяна Вертунова, Юлия Вертунова, Елена Зыкова, Надежда Федотова, Анна Федотова.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457250904%2Falbum-149919532_00%2Frev