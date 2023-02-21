В Апатитах 159 скалолазов из 8 регионов страны приняли участие в соревнованиях СЗФО по скалолазанию
В минувшие выходные в физкультурно-оздоровительном комплексе Апатитов состоялись чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по скалолазанию.
Соревнования собрали 159 скалолазов из 8 регионов: Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Псковской областей, Республик Коми и Карелия. Спортсмены разыграли медали в дисциплинах лазание на трудность и лазание на скорость.
Скалолазы Кольского Заполярья, каждый в своей возрастной категории, показали хороший результат. В дисциплине «лазание на трудность» Алина Татарина взяла серебро, бронза досталась Павлу Казакову и Артему Морозу.
Как сообщает региональное Министерство спорта, в дисциплине «лазание на скорость» победу одержали Александра Рыбальченко и Павел Казаков, серебро завоевали Елена Быстрова, Сергей Гаркуш и Алина Татарина, а бронзовыми призёрами стали Анна Чумакова и Артем Мороз.
Скалолазание в Российской Федерации развивается с 1947 года, в Мурманской области этим видом спорта занимается более 450 человек.
Фото: https://gov-murman.ru