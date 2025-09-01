В Апатитах активно ремонтируют детскую и взрослую поликлиники

В Мурманской области продолжается модернизация первичного звена в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и стратегического плана «На Севере – жить!». Так, в Апатитах активно идут работы по капитальному ремонту двух поликлиник: детской на улице Ленина и взрослой на улице Бредова. Об этом сообщили в Министерстве строительства Мурманской области.

«Специфика капитального ремонта объектов здравоохранения – работы приходится проводить в действующих учреждениях. Яркий пример – поликлиники в Апатитах. В детской на улице Ленина уже практически приведены в порядок 2/3 здания. В высокой степени готовности второй и третий этажи поликлиники – в ближайшее время персонал учреждения переедет туда, а подрядчик бросит все силы на завершение работ на первом этаже и ещё не тронутой части второго и третьего этажей. Кроме того, строителям предстоит заменить чашу и оборудование водоподготовки бассейна детской поликлиники. Работы ещё много, и подрядчику необходимо ускорить темпы проведения капитального ремонта», – отметила и.о. министра строительства Мурманской области Александра Карпова.

Капитальный ремонт взрослой поликлиники на улице Бредова уже перевалил за экватор. Подрядчик активно ведёт работы уже во второй половине здания: на первых двух этажах монтируют гипсокартон, на третьем – готовят стены под покраску, а на четвёртом – во всю идут окрасочные работы.

На обоих объектах завершаются работы по монтажу вентилируемого фасада и активно идёт благоустройство прилегающей территории. Так на Бредова, 18 уже готов пандус у главного входа.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552484/#&gid=1&pid=7