В Апатитах благоустроят улицу Дзержинского

Завершился электронный аукцион на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и выполнению строительно-монтажных работ по благоустройству улицы Дзержинского в городе Апатиты.

На участие в аукционе была подана одна заявка от компании из Санкт-Петербурга – АО «ЭН-СИСТЕМС». Между Управлением городского хозяйства города Апатиты и компанией заключен муниципальный контракт на сумму 113 млн рублей.

На выделенные деньги подрядчику необходимо разработать проектно-сметную документацию и выполнить капитальный ремонт пешеходной улицы, в том числе капитальный ремонт линии наружного уличного освещения и пешеходных дорожек. Ремонт объекта будет осуществляться от ул.Ферсмана до ул.Космонатов.

Как сообщает комитет по конкурентной политике Мурманской области, по условиям контракта закончить работы необходимо осенью 2021 года. Благоустройство улицы Дзержинского в Апатитах осуществляется в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».