В Апатитах более 100 спортсменов выявляли лучших в спортивном ориентировании

На лыжных трассах физкультурно-спортивного комплекса «Атлет» Апатитов провели чемпионат и первенство Мурманской области по спортивному ориентированию. Сильнейших спортсменов области определяли среди молодых спортсменов и опытных ориентировщиков в дисциплине лыжные гонки – классика. Стать частью соревнований решили более 100 ориентировщиков из разных муниципалитетов региона.

По завершению соревнований лучший результат показали Наталья Соболева, Евгений Агунькин, Алина Федорова, Роман Чернов, Елизавета Митрофанова, Владислав Шабалин, Марина Дроздович, Роман Шабалин. На втором месте Софья Веремчук, Павел Зуйков, Софья Егорова, Лев Моисеев, Анастасия Рожкова, Герман Карпов, Алена Мельникова, Роман Македонов. На третьем месте Ангелина Аверкова, Владислав Цыганков, Анна Шахова, Иван Николичев, Елизавета Корнилова, Лев Бирюков, Екатерина Цесарская, Дмитрий Богатов.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, днём рождения спортивного ориентирования в Мурманске можно считать 1 мая 1961 года. В этот день начался первый городской слёт туристов в районе Вензинских озёр, в программу которого входили соревнования по ориентированию на местности. Первым составителем спортивных карт в Мурманской области был Вячеслав Вальков. А первая цветная карта появилась в 1981 году благодаря ориентировщикам из Апатитов под руководством Александра Оболенского.

В настоящее время, самым масштабным мероприятием, привлекающим всё больше северян, являются всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут». Их региональный этап проводится в Долине Уюта с 2007 года. С 2022 года в Кольском Заполярье проводят чемпионат России по спортивному ориентированию.

Напомним, что развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений стратегического плана «На Севере – жить».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/