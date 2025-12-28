В Апатитах чествовали одарённых детей — лауреатов городской премии

48 учащихся из школ Апатитов стали лауреатами конкурса на присуждение премий администрации города Апатиты одарённым детям в 2024–2025 учебном году. Это признание их выдающихся успехов в учёбе, науке, творчестве, спорте и общественной деятельности, а также подтверждение высокого уровня работы образовательных учреждений города.

Торжественная церемония награждения прошла в Дворце культуры. С поздравлениями к ребятам обратились глава города Апатиты Николай Бова и председатель Совета депутатов Светлана Кательникова. Они отметили важность поддержки талантливых детей и подчеркнули, что достижения лауреатов являются примером для сверстников и вкладом в интеллектуальный потенциал города.

Как отмечает пресс-служба администрации города Апатиты, премия вручается ежегодно и направлена на поощрение учащихся, продемонстрировавших высокие результаты в различных сферах. Отбор проходил по итогам конкурсного отбора на основе представленных материалов от образовательных организаций. Решение принимала независимая экспертная комиссия.

Фото: https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/535555/#&gid=1&pid=1