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Мурманская область. Арктика (16+)26.05.24 08:00

В Апатитах губернатор Андрей Чибис поздравил работников химической отрасли с профессиональным праздником

В преддверии Дня химика, который в этом году отмечается 26 мая, в Апатитах состоялись праздничные мероприятия. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поздравил работников горнохимической промышленности и гостей городского праздника.

«Я рад видеть вас на этом празднике, в таком бодром настроении. Конечно, огромная благодарность всем, кто работает в мощной и сильной химической промышленности. Отдельное спасибо ветеранам труда, тем, кто усердно трудится сегодня, а также детям, которые пришли со своими родителями. Я уверен, что многие из них пойдут развивать экономику нашей замечательной Мурманской области. Я поздравляю вас с праздником, с Днём химической отрасли. Благодарю всех, кто работает в этой сфере, и благодарю всех, кто посвятил себя науке, без которой такие достижения невозможны. Низкий вам поклон, здоровья, благополучия и новых трудовых побед. С праздником, дорогие друзья!», – отметил губернатор.

С приветственными словами на главной сцене также выступили заместитель председателя Мурманской областной Думы Евгений Никора, директор по экономическим вопросам АО «Апатит» Дмитрий Морозов, директор Кировского филиала АО «Апатит» Андрей Абрашитов, известный телеведущий, уроженец города Апатиты Андрей Малахов.

«Компания «ФосАгро» гордится коллективами всех своих предприятий. Это честные, надёжные, преданные своему делу труженики, которые обеспечивают продовольственную безопасность нашей страны и всего мира. Я от всей души и от имени руководства компании поздравляю вас с профессиональным праздником и желаю вам успехов, счастья и уверенности в завтрашнем дне!», – обратился к героям и гостям праздника с его главной сцены директор по экономическим вопросам АО «Апатит» Дмитрий Морозов.

Далее на главной городской сцене состоялась торжественная церемония награждения заслуженных работников Кировского филиала АО «Апатит» и вручение автомобиля лучшему обогатителю 2024 года.

Андрей Чибис вручил награды отличившимся работникам АО «Апатит», а именно Благодарности губернатора Мурманской области. Ещё двое работников горнохимической промышленности получили Благодарственные письма Мурманской областной Думы.

Награды компании «ФосАгро» отличившимся работникам КФ АО «Апатит» вручил директор по экономическим вопросам АО «Апатит» Дмитрий Морозов.

В День химика и в связи с предстоящим Днём защиты детей к поощрению также была представлена многодетная семья Павла Трофимова – водителя автомобиля КФ ООО «ПромТрансПорт».

Главным событием торжественной церемонии стало присвоение звания «Лучший обогатитель 2024 года». Его обладателем стал Валерий Васильев – машинист мельниц «АНОФ-3», который трудится на предприятии более 40 лет. Валерию Владимировичу также вручили ценный подарок – автомобиль.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, открыл День химика в Апатитах традиционный велопарад. Маршрут движения пролегал от улицы Ферсмана до спорткомплекса «Атлет». Более 200 участников проехали дистанцию 2,6 километра. С 13 часов на центральной площади Апатитов начали работу интерактивные площадки, уличные театры и развлекательные комплексы. Впервые в Апатитах выступил Павел Горский, чемпион мира по жонглированию.

Свои постановки представили популярные уличные актёры – победители международного фестиваля уличных театров «Елагин Остров».

Далее в центре города состоялся большой праздничный концерт. Зрителей ждало инструментальное шоу от лучших барабанщиц страны, выступления победителей чемпионата мира танцевальной хип-хоп студии «Фри ДенсФэмели».

Звёздными гостями Дня химика стали заслуженная артистка России Пелагея и российский артист и музыкант Нилетто.

 

Фото (Валентин ЖИГАНОВ, Елена ПОЖАРОВА): https://gov-murman.ru

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