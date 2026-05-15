В Апатитах и Кировске начался капремонт пяти социально значимых объектов

В Мурманской области в рамках народной программы «На Севере – жить!» и национальных проектов «Семья» и «Молодёжь и дети» продолжается работа по модернизации социально значимых объектов. Так, в Апатитах и Кировске подрядчики приступили к капремонту пяти объектов образования и культуры. Ход работ проверила министр строительства Мурманской области Александра Карпова.

«В 2026 году в Мурманской области мы выполняем большой объём работ по капитальному ремонту зданий образования и культуры. Для того, чтобы в новом учебном году дети пошли учиться в обновленные учреждения, на ряде объектов подрядчики уже приступили к выполнению контрактов. Яркий пример – Апатиты и Кировск, где работы ведутся уже на пяти объектах. На данный момент строители на этапе подготовительных и демонтажных работ. Идёт закупка необходимых материалов», – отметила Александра Карпова.

Так, работа уже кипит в детском саду №5 и школе №2 Кировска, трёх учебных корпусах Апатитского политехнического колледжа, детской школе искусств имени Л.М. Буркова и кровле библиотеки семейного чтения на улице Кирова в Апатитах. В ближайшее время подрядчик планирует приступить к капитальному ремонту детского сада №61 и здания городской детско-юношеская библиотеки на улице Дзержинского в Апатитах.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, в рамках народной программы «На Севере – жить!» в Апатитах завершается капитальный ремонт детской поликлиники и строится крытый футбольный манеж на улице Сидоренко.

