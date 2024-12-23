В Апатитах и Кировске продолжается капитальный ремонт трёх поликлиник

В Мурманской области продолжается модернизация первичного звена в рамках национального проекта «Здравоохранение». Так продолжается капитальный ремонт трёх поликлиник: взрослой на проспекте Ленина в Кировске, детской на улице Ленина и взрослой на улице Бредова в Апатитах. Ход работ находится на контроле в Министерстве строительства Мурманской области.

«Темпы проведения капитального ремонта на всех трёх объектах хорошие. В высокой степени готовности поликлиника в Кировске. Там уже завершаются работы по монтажу фасада и чистовой отделке внутренних помещений», — отметили в региональном Минстрое.

Во взрослой и детской поликлиниках в Апатитах капитальный ремонт начался позже и сейчас в активной фазе. На обоих объектах строители монтируют вентилируемые фасады и новые инженерные коммуникации, начиная от канализации и заканчивая тепловыми узлами. Параллельно идут и отделочные работы внутренних помещений.

Как отмечает Министерство строительства Мурманской области, в Кировске подходит к завершению капитальный ремонт лечебного корпуса Апатитско-Кировской больницы.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/