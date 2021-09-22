В Апатитах и Кировске продолжается капремонт объектов культуры и спорта
В Апатитах продолжается выполнение работ по капитальному ремонту объектов культуры. Об этом сообщил и.о. министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.
В ходе рабочей поездки 21 сентября глава ведомства провел осмотр хода исполнения работ по капитальному ремонту танцевального зала, здания музея трудовой славы и библиотеки городского Дворца культуры имени Егорова В.К в Апатитах.
До конца текущего года во Дворце культуры планируется завершить работы по замене системы электроснабжения, вентиляционного оборудования, напольного покрытия, укладке нового художественного паркета. Также будет отремонтирована кровля и фасад музея трудовой славы, заменены оконные блоки, витражи и двери, система электроснабжения, вентиляционное оборудование.
Кроме того, глава регионального Минстроя оценил выполнение работ по капитальному ремонту фасада спортивной школы на ул.50 лет Октября, 31 и строительству здания конного клуба «Ласточка», расположенных на территории города Кировска.
Фасад спортивной школы будет вентилируемым, из алюминиевых композитных панелей.
Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, в конном клубе подрядчик приступил к возведению стен здания для содержания лошадей, завершено строительство сетей водоснабжения и водоотведения, вертикальная планировка участка, озеленение и благоустройство с освещением территории.