В Апатитах и Кировске состоится первый фестиваль современного кино в Хибинах «Талант»

17 августа в Кировске и Апатитах пройдёт первый фестиваль современного художественного и документального кино в жанре фильмов-портретов. Проект проходит при поддержке правительства Мурманской области, компании «ФосАгро» и Центра современного искусства «Сияние».

Событие объединит любителей кино Заполярья, а также специальных гостей фестиваля – известных кинематографистов, театральных и общественных деятелей, музыкантов со всей России. Участниками мероприятия станут Наталья Варлей, Юрий Назаров, Андрей Малахов, Никита Малинин, Лариса Лужина, Марина Яковлева, Андрей Руденский, Николай Лебедев, Ирина Лачина и многие другие.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в программе фестиваля представлены фильмы, в центре которых прежде всего личность и ее развитие, а не обстоятельства. Это найдёт отражение и в других событиях фестиваля – концерты и творческие вечера, благотворительные и социально-ориентированные мероприятия, спектакли и презентации, образовательные мероприятия и мастер-классы.

В рамках основной программы фестиваля пройдут полнометражный игровой конкурс и конкурс документального кино, каждый из которых будет оценивать профессиональное жюри. После показов гости фестиваля в формате «здесь и сейчас» смогут принять участие в обсуждении фильмов, пообщаться с авторами, задать вопросы и высказать свои мысли.

Ежедневно в залах Апатитского и Кировского дворцов культуры с 14.00 будут проходить кинопоказы. С программой показов можно ознакомиться по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/