В Апатитах и Кировске участники губернаторского проекта «Северное долголетие» получили «тревожные кнопки» для экстренной помощи

В Апатитском комплексном центре социального обслуживания населения в рамках губернаторского проекта «Северное долголетие» стартовала выдача персональных устройств экстренной связи для граждан пожилого возраста и людей с инвалидностью, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода.

Устройство, известное как «тревожная кнопка», позволяет получателям социальных услуг в любой момент обратиться за помощью простым нажатием кнопки. Для его работы требуется только стандартная SIM-карта мобильного оператора. В случае возникновения нештатной ситуации устройство немедленно отправляет уведомление заранее назначенным близким родственникам, а также обеспечивает возможность голосовой связи с ними.

Основная цель внедрения данного решения — повышение безопасности и качества жизни старшего поколения. Теперь подопечные центра и их семьи могут быть уверены, что помощь доступна оперативно, даже когда человек находится дома один.

«Главный результат — это спокойствие наших подопечных и их родных. Мы делаем ещё один конкретный шаг к созданию безопасной и комфортной среды для пожилых людей и людей с инвалидностью в Мурманской области», — отмечает министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

Мероприятие реализуется в рамках системы долговременного ухода, которая является ключевым направлением губернаторского проекта «Северное долголетие», направленного на поддержку старшего поколения региона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/558693/#&gid=1&pid=1