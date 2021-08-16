В Апатитах капремонт танцевального зала Дворца культуры и здания музея и библиотеки идёт в графике

В Апатитах продолжается капитальный ремонт танцевального зала Дворца культуры им. В.К. Егорова и музея трудовой славы и библиотеки. Ход работ на объектах проверил и.о. министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

«Работы и по танцзалу, и по музею находятся в активной фазе. В целом подрядчики идут в графике – на втором объекте есть незначительное отставание, но оно не скажется на качестве и темпах работ. Отдельно стоит отметить, что администрация делает упор на сохранении исторических особенностей зданий. Танцевальный зал украшает мозаичное панно, которые долгие годы было закрыто. Также в ходе капремонта будет сохранен облик здания музея и библиотеки – раскрытая книга», – отметил Алексей Грачиков.

В танцевальном зале уже завершены все демонтажные работы, залита стяжка. Художественный паркет для этого помещения уже изготавливают в Краснодаре те же мастера, что участвовали в реконструкции Мурманского областного драматического театра.

В здании музея и библиотеки идёт комплексный ремонт. Здесь одновременно ремонтируют кровлю, фасад и внутренние помещения. Работы на крыше почти завершены. Фасад практически утеплён, впереди – его оштукатуривание и покраска. Сейчас идёт заливка главного монолитного крыльца.

Работы по обоим объектам должны быть завершены этой осенью, сообщает Министерство строительства Мурманской области.