В Апатитах на Аллее спортивной славы у городского стадиона «Олимп» обновили стенд «Лучшие спортсмены года»

В Апатитах последовательно укрепляют традиции почитания спортивных достижений: в прошлом году возле городского стадиона был установлен памятный знак, посвящённый легендарной лыжной «Гонке звёзд», а в нынешнем году обновили стенд «Лучшие спортсмены года» на Аллее спортивной славы — теперь посетители могут узнать, кто удостоен этого высокого звания по итогам 2025 года.

Памятный знак, появившийся благодаря соглашению администрации города Апатиты с АО «СЗФК», выполнен в виде символической звезды. На её боковых панелях высечены имена участников легендарных соревнований, а рядом установлены информационные щиты, рассказывающие о прошлом и настоящем спорта в Апатитах.

История «Гонки звёзд» началась в 1972 году. Её идею предложил талантливый организатор — председатель спортивного клуба треста «Апатитстрой» Владимир Беляев. Гонка быстро завоевала статус знакового события: сильнейшие лыжники страны традиционно завершали ею спортивный сезон.

Среди победителей разных лет — прославленные имена, знакомые каждому любителю лыжного спорта: Галина Кулакова, Раиса Сметанина, Нина Балдычева, Валентина Линтарева, Любовь Лядова, Иван Гаранин, Василий Рочев и многие другие.

В 1990 году гонка прошла уже в Кировске под патронажем АО «Апатит». После многолетнего перерыва традиция возродилась в 2024 году — история минувших лет, победы сегодняшнего дня и уверенность в будущем сошлись в одном старте.

Аллея спортивной славы, расположенная рядом с памятным знаком, в 2026 году получила обновлённый стенд «Лучшие спортсмены года». Теперь здесь представлены достижения атлетов по итогам 2025 года — это позволяет отметить успехи современных спортсменов и показать молодёжи яркие примеры для подражания.

Как отмечает пресс‑служба администрации города Апатиты, совмещение исторической памяти и признания современных достижений создаёт в городе единое пространство спортивной гордости. Памятный знак и обновлённая аллея не просто украшают город — они сохраняют связь поколений спортсменов, мотивируют молодёжь к новым победам, популяризируют здоровый образ жизни и подчёркивают важность спортивных традиций Апатитов.

 

 

Фото: https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/538387/#&gid=1&pid=1

