В Апатитах на базе администрации города, Апатитской ТЭЦ ПАО «ТГК-1» и АО «Апатитыэнерго» прошла противоаварийная тренировка

По легенде учений, технологическая авария произошла на улице Сосновая — с повреждением третьей магистрали подающего трубопровода. Участники отрабатывали практические навыки локализации аварии, взаимодействие диспетчерских служб и оперативность реагирования аварийных бригад. В ходе тренировки были смоделированы все этапы: от выезда служб до заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Оценку слаженности действий дали представители регионального Минэнерго и Ростехнадзора. Время реагирования хорошее, аварийный запас материалов обеспечен на 100%, ситуация устранима силами ТЭЦ в течение суток.

Вместе с тем отмечено, что управляющим организациям необходимо доработать отдельные внутренние процессы. Поставлена задача провести дополнительное обучение для руководителей и линейного персонала УК, чтобы взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями было максимально четким.

Как отмечает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, проведение таких учений позволяет не только объективно оценить текущую готовность служб, но и своевременно обнаружить и устранить недочеты для повышения надежности теплоснабжения в предстоящем осенне-зимнем периоде.

Фото (администрация г. Апатиты): https://gov-murman.ru/info/news/571050/#&gid=1&pid=1