В Апатитах на лыжном стадионе «Атлет» в рамках Чемпионата России по лыжным гонкам состоялся масс-старт на 50 км среди женщин

Призовой фонд состязания обеспечила компания «ФосАгро». Участниц соревнований приветствовали почётные гости – губернатор Мурманской области Андрей Чибис, трёхкратная олимпийская чемпионка, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе и заместитель директора Кировского филиала АО «Апатит» Сергей Свинин.

«Для меня большая честь присутствовать на сегодняшнем старте Чемпионата России и, конечно, огромная честь открывать его вместе с легендарной Еленой Вяльбе. Желаю всем спортсменкам успеха и победы! Всем стоит равняться на таких замечательных, красивых, сильных русских женщин!» - сказал губернатор.

«Рада вас приветствовать на заключительной гонке сезона! Девчонки, желаю вам скользкой и быстрой лыжни, болельщикам – получить удовольствие, несмотря на погоду, и всем нам – здоровья и удачи!» – напутствовала участниц и зрителей гонки Елена Вяльбе.

Замдиректора Кировского филиала АО «Апатит» приветствовал спортсменок и болельщиков от лица коллектива предприятия.

«Для нашей компании беговые лыжи – один из любимых видов спорта. Удачи вам, девушки, вы молодцы – сегодня и всегда!» – отметил Сергей Свинин.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в масс-старте приняли участие 48 спортсменок. Несмотря на сложные погодные условия - ветер и мокрый снег, - никто не сошёл с дистанции. Первое место заняла москвичка Анастасия Рыгалина, «серебро» гонки взяла Екатерина Смирнова из Тюменской области, а «бронзу» – Ольга Царёва из Республики Коми.