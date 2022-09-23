В Апатитах начала работу международная научно-практическая конференция «Север и Арктика в новой парадигме мирового развития. Лузинские чтения - 2022»

Вчера в Институте экономических проблем им. Г.П. Лузина ФИЦ «Кольский научный центр РАН» открылась XI Международная научно-практическая конференция «Север и Арктика в новой парадигме мирового развития. Лузинские чтения - 2022». В пленарном заседании принял участие заместитель губернатора Мурманской области Юрий Фомин.

Приветствуя участников и гостей конференции от имени губернатора Андрея Чибиса и правительства Мурманской области, заместитель главы региона отметил, что в текущих экономических реалиях нужны новые стимулы к развитию Арктической зоны Российской Федерации.

«В условиях новых глобальных вызовов мероприятие является значительным событием не только для научного сообщества Мурманской области, но и для представителей российской науки и зарубежных стран.

«Лузинские чтения – уникальная дискуссионная площадка, где предоставлена возможность обсудить на самом высоком уровне вопросы социально-экономического развития российской Арктики и перспектив модернизации арктических территорий», – подчеркнул Юрий Фомин.

Заместитель губернатора пожелал участникам конференции плодотворной работы и установления дружеских контактов.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, на пленарном заседании в торжественной обстановке Юрий Фомин вручил государственные награды Российской Федерации выдающимся сотрудникам ФИЦ КНЦ РАН. Ордена Дружбы получили Сергей Кузнецов, директор Института химии и технологии редких элементов и минерального сырья имени И.В. Тананаева и Николай Козлов, директор Геологического института.

Фото: https://gov-murman.ru