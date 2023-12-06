В Апатитах началась установка контейнеров для раздельного сбора отходов

АО «Ситиматик» продолжает обновление контейнерного парка в Мурманской области – в Апатитах началась установка сетчатых контейнеров для раздельного сбора отходов. До конца текущего года в муниципалитете появятся 122 бака. Ещё 150 установят в Коле и в Мурманске.

Таким образом, количество размещенных сеток–накопителей в регионе в 2023 году приблизится к 1000.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», адреса, по которым проводят установку так называемых «сеток», предварительно согласовываются с муниципалитетами. Контейнерные площадки должны отвечать необходимым требованиям – в частности, располагаться на ровной поверхности и быть оборудованными подъездными путями для спецтранспорта, выгружающего отходы.

Специальные контейнеры сетчатого типа для раздельного сбора отходов устанавливаются в Мурманской области с 2021 года. Накопители предназначены только для самой распространенной упаковки из пластика – бутылок ПЭТ (полиэтилентерефталат), имеющих маркировку 01. Их нужно помещать в спецбаки в смятом виде.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».