В Апатитах начались работы по благоустройству дворовых территорий. В частности, сейчас на улице Дзержинского, 20 меняется линия наружного освещения. Всего в 2021 году в городе планируется благоустроить 23 дворовые территории. Также кардинально преобразят общественное пространство на улице Дзержинского, выбранное жителями по итогам рейтингового голосования и ставшее одним из проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году. В ближайшее время начнется благоустройство участка этой улицы от Ферсмана до Космонавтов.

Глава города Апатиты Алексей Гиляров отметил, что реализация проекта благоустройства улицы Дзержинского и победа во Всероссийском конкурсе стали возможны благодаря поддержке горожан, принимавших активное участие в голосованиях, опросах, семинарах. До 30 мая каждый житель города, достигший 14 лет, может принять участие в голосовании на платформе 51.gorodsreda.ru и выбрать дизайн-проект благоустройства территории по улице Жемчужная между домами №12 и №8 в городе Апатиты, который будет реализован в 2022 году. В голосовании уже приняли участие более 4 тысяч горожан.

Одним их важнейших направлений благоустройства города в 2021 году станет оборудование двух детских игровых и одной спортивной площадок. Один из детских комплексов планируется оснастить оборудованием, которое адаптировано для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, в 2020 году в городе Апатиты в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» были выполнены работы по благоустройству 20 дворовых территорий. Подрядными организациями проведены ремонты дворовых проездов, подъездов к территориям, тротуаров, устройство и подключение линий освещения, устройство водосборных сооружений, ремонт подпорной стенки, установка скамеек, урн. Выполнено благоустройство общественной территории – пешеходной зоны по ул. Пушкина: ремонт тротуаров и замена сетей наружного уличного освещения, установка детского игрового комплекса и малых архитектурных форм. Новогодняя подсветка и инсталляции превратили парк на улице Пушкина в сказочное место, охраняемое богатырями.