В Апатитах началось строительство крытого футбольного манежа

В Мурманской области продолжается развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом. Так, в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!» началось строительство крытого футбольного манежа в Апатитах. Об этом сообщили в министерстве строительства Мурманской области.

«1 марта подрядчик вышел на объект. Сейчас на участке на проспекте Сидоренко ведутся подготовительные работы и организация стройплощадки. Параллельно подрядчиком ведется закупка строительных материалов», – отметила министр строительства Мурманской области Александра Карпова.

Напомним, по результатам конкурсных процедур возводить футбольный манеж в Апатитах будет подрядчик из Вологодской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/563469/#&gid=1&pid=1