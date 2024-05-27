В Апатитах начался двухлетний ремонт путепровода через железную дорогу по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

На региональных дорогах Мурманской области продолжается реализация нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Одно из ключевых направлений – обновление опорной сети региона, обеспечивающей пассажирский и грузовой трафик с соседствующими муниципалитетами.

Так, в Апатитах начался ремонт путепровода через железную дорогу на км 1+890 объездной автомобильной дороги. Работы будут выполняться в два этапа с технологическим перерывом.

Все необходимые подготовительные работы по организации дорожного движения завершены: выставлены временные знаки и информационные щиты, подрядная организация приступила к основным работам.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, дорожники разбирают старое асфальтобетонное покрытие и основание путепровода, армированный защитный бетонный слой, а также крайние и торцевые монолитные железобетонные участки балок пролетного строения.

В процессе ремонта будут выполнены работы по ремонту опор и мостового полотна, устройству асфальтобетонного покрытия и ремонту подходов к путепроводу, защите кабельной линии РЖД.

Проектом также предусмотрена замена барьерного ограждения, установка очистных сооружений, замена лестничных сходов и перильных ограждений, устройство новых опор наружного освещения.

Срок исполнения контракта – 2025 год.

Фото: https://gov-murman.ru