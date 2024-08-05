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Мурманская область. Арктика (16+)05.08.24 11:00

В Апатитах наибольший спрос на специалистов отмечен в сферах культуры, спорта, организации досуга и развлечений, в розничной и оптовой торговле

За январь-июль 2024 года в Апатитский кадровый центр поступило 3192 заявления о предоставлении государственных услуг, в том числе за содействием в поиске подходящей работы обратились 1333 гражданина. Признано в установленном порядке безработными 265 человек.

Как сообщает apatity.gov-murman.ru, по состоянию на 31 июля этого года удельный вес безработных в численности населения в трудоспособном возрасте, составил 0,3%. На регистрационном учёте с целью поиска подходящей работы состоит 286 человек, в том числе 92 безработных гражданина. Получают пособие по безработице 76 человек.

За январь–июль 2024 года в службу занятости предприятиями и организациями было заявлено 1814 вакансий. На 31 июля 2024 года Апатитский кадровый центр располагал сведениями о наличии 613 вакантных мест. Коэффициент напряженности 0,2 (нагрузка на 1 вакансию).

Наибольший спрос на специалистов отмечен в сферах культуры, спорта, организации досуга и развлечений, в розничной и оптовой торговле, в научной и профессиональной сфере, в государственном управлении, в обеспечении электрической энергией.

Наиболее востребованы на рынке труда работники, имеющие следующие профессии и специальности: рабочие: подсобный рабочий, продавец-кассир, электромонтёр, водитель автомобиля, полицейский-водитель, плотник, слесарь-ремонтник; служащие: администратор, специалист, инженер, мастер, лаборант-исследователь, бухгалтер.

На учёте в качестве безработных больше всего состоит: грузчиков, продавцов, подсобных рабочих, менеджеров, специалистов.

Доля безработных граждан с низкой мотивацией к труду (по результатам первичного профилирования) составляет 15%.

С начала года трудоустроены 846 человек или 64% от числа граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы.

Средний период трудоустройства составил 49 дней. Средний период безработицы 88 дней.

В оплачиваемых общественных работах приняли участие 100 чел.

Проведено 8 ярмарок вакансий, в которых приняли участие 22 работодателя и 777 соискателей, трудоустроено 393 человека.

Обратилось за содействием в поиске работы: после высвобождения – 11чел. (доля от всех обратившихся – 0,8%); уволенных по собственному желанию 182 чел. (доля от всех обратившихся – 15%); стремящихся возобновить трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва 53 чел. (доля от всех обратившихся – 4 %).

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