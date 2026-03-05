В Апатитах наибольший спрос на специалистов отмечен в здравоохранении и социальной сфере, в сфере профессиональной и научной деятельности

За январь-февраль текущего года в Апатитский кадровый центр поступило 167 заявлений о предоставлении мер государственной поддержки, в том числе за содействием в поиске подходящей работы обратились 166 человек. Признано в установленном порядке безработными 76 апатитчан.

По состоянию на 28 февраля этого года удельный вес безработных в численности населения в трудоспособном возрасте, составил 0,5%.

На регистрационном учёте с целью поиска подходящей работы состоит 181 человек, в том числе 129 безработных граждан. Получают пособие по безработице 101 северянин.

За январь-февраль 2026 года в службу занятости предприятиями и организациями было заявлено 485 вакансий. На 28 февраля Апатитский кадровый центр располагал сведениями о наличии 240 вакантных мест. Коэффициент напряженности на рынке труда 0,75 (нагрузка на 1 вакансию).

Наибольший спрос на специалистов отмечен в здравоохранении и социальной сфере, в сфере профессиональной и научной деятельности, в административной деятельности.

Наиболее востребованы на рынке труда работники, имеющие следующие профессии и специальности: рабочие - автослесарь, водитель автомобиля, кондуктор, электрослесарь, электромонтер, подсобный рабочий; служащие - воспитатель, медицинская сестра, судебный пристав-исполнитель.

На учёте в качестве безработных больше всего состоит водителей автомобиля, дворников, продавцов-кассиров, сторожей, бухгалтеров, воспитателей, специалистов.

