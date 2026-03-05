Утверждены даты проведения последних звонков в школах Мурманской области в 2026 годуТри проекта из Мурманской области претендуют на победу в народном голосовании премии «Служение»
В Апатитах наибольший спрос на специалистов отмечен в здравоохранении и социальной сфере, в сфере профессиональной и научной деятельности

За январь-февраль текущего года в Апатитский кадровый центр поступило 167 заявлений о предоставлении мер государственной поддержки, в том числе за содействием в поиске подходящей работы обратились 166 человек. Признано в установленном порядке безработными 76 апатитчан.

По состоянию на 28 февраля этого года удельный вес безработных в численности населения в трудоспособном возрасте, составил 0,5%.

На регистрационном учёте с целью поиска подходящей работы состоит 181 человек, в том числе 129 безработных граждан. Получают пособие по безработице 101 северянин.

За январь-февраль 2026 года в службу занятости предприятиями и организациями было заявлено 485 вакансий. На 28 февраля Апатитский кадровый центр располагал сведениями о наличии 240 вакантных мест. Коэффициент напряженности на рынке труда 0,75 (нагрузка на 1 вакансию).

Наибольший спрос на специалистов отмечен в здравоохранении и социальной сфере, в сфере профессиональной и научной деятельности, в административной деятельности.

Наиболее востребованы на рынке труда работники, имеющие следующие профессии и специальности: рабочие - автослесарь, водитель автомобиля, кондуктор, электрослесарь, электромонтер, подсобный рабочий; служащие - воспитатель, медицинская сестра, судебный пристав-исполнитель.

На учёте в качестве безработных больше всего состоит водителей автомобиля, дворников, продавцов-кассиров, сторожей, бухгалтеров, воспитателей, специалистов.

 

 

Фото: https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/538558/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
04.03.26 15:32
Приветствую всех мурманчан и коллег по работе и общей борьбе! Я, Юлия Бурак (Смирнова) снова с Вами! Я и ВЕСЬ коллектив МБОУ Молоченной СОШ, которую я имею честь здесь представлять, ЦЕЛИКОМ и ПОЛНОС
Комментарий к новости:Губернатор поддержал инициативу «Единой России» об уменьшении численности депутатского корпуса нашего региона
Ольга
04.03.26 15:18
Отправила почтой России на Москва - 400 4 посылки 07.02.2026 и все больше о них ни каких данных нет, муж до сих пор их не получил 23853010021272 23853010021319 23853010021425 23853010021579 До Москвы
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
Д.О Вернер
04.03.26 13:44
До программы #насевережить депутатов было пропорционально количеству населения, а программа не сработала, и население уменьшилось, вот и оптимизируют Думу... Кто помнит, сколько было членов Обкома КПС
Комментарий к новости:Губернатор поддержал инициативу «Единой России» об уменьшении численности депутатского корпуса нашего региона
