В Апатитах наркоситуация остаётся стабильно тяжёлой

В текущем году ситуация характеризуется тотальным преобладанием бесконтактных форм сбыта наркотиков перед «классическими» вариантами, отмечает антинаркотическая комиссия муниципалитета.

Наибольшим спросом среди наркопотребителей-горожан в настоящее время пользуются синтетические катиноны, стимуляторы амфетаминового ряда, наркотические средства каннабисной группы. Продолжают пользоваться стабильным спросом среди узкой категории потребителей наркотики опийной группы, такие как метадон и героин.

В 2025 году деятельность сотрудников ОКОН МО МВД России «Апатитский» была отмечена полным или частичным пресечением незаконной деятельности того или иного масштаба Интернет-магазинов.

Так, полностью ликвидированы два «мономагазина», организаторы которых работали каждый сам на себя, при этом локализация преступной деятельности одного из них охватывала до 5 городов юга Мурманской области. Один из магазинов регионального масштаба после задержания ряда участников был удалён владельцами со всех площадок, владельцы ещё одного после задержания закладчика, работавшего на несколько городов, действий по восстановлению Апатитско-Кировского направления рынка сбыта наркотиков не предпринимают.

Всего за отчётный период 2025 года на территории оперативного обслуживания МО МВД России «Апатитский» зарегистрировано наркопреступлений: по территории обслуживания 184 случая (112 – в 2024 году, рост 64,28%), по Апатитам – 151 (98 – в 2024 году, рост 54,08%).

Местами кратное увеличение количественных показателей вызвано перенесением вектора активности правоохранительных органов на пресечение деятельности Интернет-магазинов. При проведении мероприятий по изъятию содержимого «витрин» многократно возрастает эпизодность уголовных дел, снижается общий уровень латентности наркопреступлений.

Вместе с тем, приведённые числовые показатели не являются абсолютными и окончательными. Так мероприятия, связанные с пресечением деятельности Интернет-магазинов, оканчивались возбуждением уголовных дел с установленной личностью и на территории оперативного обслуживания других территориальных органов МВД. По материалам ОКОН МО МВД РФ «Апатитский» возбуждались уголовные дела в Мончегорске, Кандалакше, Полярных Зорях.

Из незаконного оборота в результате проведенных мероприятий на момент возбуждения уголовных дел изъято 4627 граммов различных наркотических средств и психотропных веществ, из которых службами МВД – 2646 грамма, другими службами – 1981 грамм.

На профилактическом учёте по состоянию на 15.09.2025 года состоят 15 лиц, на которых судом при наложении административного наказания за совершение правонарушений, связанных с НОН, возложены дополнительные обязанности по прохождению диагностики и профилактических мероприятий ы связи с немедицинским потреблением наркотиков.

По информации Мурманского линейного отдела МВД России на транспорте в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ было выявлено 7 преступлений, раскрыто 7 преступлений, привлечено к уголовной и административной ответственности 6 человек (из них: несовершеннолетних – 0).

Общий вес изъятых наркотических средств и веществ в истекшем периоде 2025 года составил 61,44 гр.

Все задержанные сотрудниками Апатитского ЛоП лица за незаконное хранение и сбыт являются совершеннолетними, трудоустроенными гражданами из числа жителей гг. Апатиты, Ковдор, Мончегорск.

В истекшем периоде 2025 года пресечен незаконный ввоз наркотического средства в количестве 50 гр на территорию г. Апатиты посредством железнодорожного транспорта, также пресечена деятельность одного Интернет-магазина по продаже наркотических средств на территории городов Апатиты, Оленегорск.

Всего на данный момент на учете с синдромом зависимости от наркотических препаратов состоит 91 человек. С пагубным употреблением наркотических веществ состоит 50 человек.