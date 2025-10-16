В Апатитах обновляют систему водоснабжения

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в рамках плана «На Севере – жить!» и федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Апатитах ГОУП «Мурманскводоканал» ведёт масштабную реконструкцию сетей холодного водоснабжения.

В ходе реконструкции и капитального ремонта планируется заменить около 4 километров магистрального водовода диаметром 400 мм. Вместо устаревших изношенных коммуникаций прокладывают современные долговечные трубы из полиэтилена низкого давления, устойчивые к коррозии и рассчитанные на срок службы почти 50 лет.

Во время строительства новых участков сети холодное водоснабжение в жилых домах сохраняется бесперебойным: вода продолжает поступать по существующему водоводу.

Работы выполняются на четырёх участках. Три участка проходят практически по всей улице Строителей — от улицы Ферсмана до проспекта Сидоренко. Здесь планируется проложить наиболее протяжённый участок общей длиной 3 километра.

На участке по улице Зиновьева — от улицы Козлова до улицы Ферсмана — завершено строительство нового водовода длиной 780 метров. Следующий этап — работы по подключению домов путем врезки в существующие водопроводные колодцы с последующим переключением на новую трубу.

На период строительства временно ограничено автомобильное движение по одному краю улицы Строителей — стороне, прилегающей непосредственно к жилым домам. Движение автомобилей организовано двусторонним потоком вдоль гаражей, выезд из дворовых территорий сохранён открытым.

«Эта работа крайне важна для жителей города, поскольку обеспечивает надёжность и долговечность системы водоснабжения, — подчеркнула министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Зинаида Середа. — Сложность заключается в том, что значительная часть работ ведётся прямо в зоне жилой застройки, рядом с домами и дворами, что требует особой аккуратности и внимания к комфорту жителей».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/555217/#&gid=1&pid=4