В Апатитах около стадиона «Олимп» торжественно открыли памятный знак, посвящённый легендарной лыжной «Гонке звёзд»

На открытии присутствовали почётные гости: вице-президент Федерации лыжных гонок России Валерий Федоров, старший советник президента Федерации лыжных гонок России Владимир Логинов, а также звёзды советского спорта, олимпийцы Николай Зимятов, Александр Завьялов и Михаил Девятьяров.

История памятных соревнований началась в городе Апатиты в 1972 году по инициативе талантливого организатора – председателя спортивного клуба треста «Апатитстрой» Владимира Беляева. Сильнейшие лыжники страны тогда заканчивали ими спортивный сезон.

В списке победителей разных лет – прославленные имена, знакомые каждому любителю лыжного спорта, в том числе Галина Кулакова, Раиса Сметанина, Нина Балдычева, Валентина Линтарева, Любовь Лядова, Иван Гаранин, Василий Рочев и многие другие.

В 1990 году «Гонка звёзд» прошла уже в Кировске под патронажем АО «Апатит».

В минувшие выходные после многолетнего перерыва гонка возобновила свой звёздный путь: история минувших лет, победы сегодняшнего дня и уверенность в дне завтрашнем сошлись в одном старте.

Фото: https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/516566/#&gid=1&pid=1