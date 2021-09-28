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Мурманская область. Арктика (16+)28.09.21 08:45

В Апатитах определили обладателей Кубка Арктики по лазертагу

В этом году в Мурманской области впервые прошел Кубок Арктики по спортивному лазертагу. Проект был запущен региональным министерством спорта для учеников 4-10-х классов образовательных учреждений.

Тактическая командная игра «лазертаг» происходит в реальном времени и пространстве. Игроки поражают противников безопасными лазерными выстрелами из специального оружия – бластера-автомата. На одежде спортсменов закреплены сенсоры для регистрации лазерных лучей.

Соревнования вызвали большой интерес среди школьников. В муниципальном этапе, который прошёл с мая по сентябрь, приняло участие сразу 82 команды из 15 муниципалитетов. В региональном этапе приняли участие 65 команд из 14 муниципалитетов: Ловозерского района, Оленегорска, Кировска, Мончегорска, Кандалакши, Ковдора, Кольского района, Печенгского округа, Полярных Зорь, ЗАТО Александровск, ЗАТО г. Североморск и г. Видяево, Апатитов и Мурманска.

Финальные игры прошли 25 сентября в Апатитах одновременно на 3 площадках: ФОК «Атлет», СОК «Наука», ФОК «Вертикаль».

Как сообщает региональное Министерство спорта, по итогам соревнований победителями и призерами стали команды следующих муниципалитетов:

среди 5-х классов – Полярные Зори, Кольский район, Апатиты;

среди 6-х классов – Мурманск, Апатиты, Ковдор;

среди 7-х классов – Ковдор, Кольский район, Мурманск;

среди 8-х классов – Мурманск, ЗАТО Александровск (Полярный), Ковдор;

среди 9-х классов – Мончегорск, Кольский район, Полярные Зори;

среди 10-х классов – Апатиты, Полярные Зори, Ковдор;

среди 11-х классов – Апатиты, Полярные Зори, Кольский район.

Победители награждены командными кубками и грамотами, спортсмены получили сертификаты на спортивную экипировку и инвентарь, медали и грамоты.

«Мы приняли участие в открытии соревнований, посетили все три игровые площадки, проверили и проведение мероприятий и обеспечение рекомендаций Управления Роспотребнадзора по Мурманской области – региональный этап прошел на высоком уровне», – отметила региональный министр спорта Светлана Наумова.

 

 

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