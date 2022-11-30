В Апатитах определили победителей Кубка Арктики по лазертагу

Соревнования в рамках Кубка Арктики по лазертагу среди школьных спортивных клубов прошли этой осенью сразу в нескольких муниципалитетах Мурманской области. Финал динамичной и безопасной игры состоялся в Апатитах.

Состязание провели сразу на двух площадках: в физкультурно-спортивном комплексе «Атлет» и физкультурно-оздоровительном комплексе «Вертикаль».

Участие в финальном соревновании приняли 300 учащихся младших, средних и старших классов.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, по итогам соревнований победители определены в четырёх возрастных группах. С 4 по 5 классы лучшими стали ученики общеобразовательной школы №1 из Мурмашей; с 6 по 7 классы – учащиеся школы №1 из Кандалакши; с 8 по 9 классы – ученики школы №4 из Енского; с 10 по 11 классы – учащиеся гимназии №1 из Апатитов.

Лазергат – отдельное направление для школьных спортивных клубов. Впервые Кубок Арктики по спортивному лазертагу прошёл по инициативе губернатора Андрея Чибиса в 2021 году. Тогда соревнования объединили более 3 тысяч юных северян.

Фото: https://gov-murman.ru