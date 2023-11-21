В Апатитах определили победителя зонального этапа «Центр» по мини-футболу Кубка губернатора среди школьных спортивных клубов

В Апатитах состоялись соревнования зонального этапа «Центр» по мини-футболу Кубка губернатора среди школьных спортивных клубов. Лучшими стали юноши школы №5 Кировска и девушки школы №5 Мончегорска.

Соревнования проходили в Апатитах на базе физкультурно-спортивного комплекса «Атлет» 18 и 19 ноября.

Среди команд юношей победу одержали учащиеся средней общеобразовательной школы №5 Кировска. В призёрах – средняя общеобразовательная школа №5 Мончегорска и гимназия №1 из Апатитов.

У девушек победу одержала команда средней общеобразовательной школы №5 Мончегорска, в серебряных призёрах – средняя общеобразовательная школа №4 из Оленегорска.

Игры финального этапа проведут в Мурмашах в спорткомплексе «Энергетик» 8 и 9 декабря, сообщает Министерство спорта Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru