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Мурманская область. Арктика (16+)17.05.23 16:00

В Апатитах определили сильнейших скалолазов Мурманской области

Современный скалодром физкультурно-оздоровительного комплекса «Вертикаль» Апатитов принимал юных и опытных спортсменов в рамках чемпионата и первенства Мурманской области по скалолазанию. Участниками региональных соревнований стали 60 скалолазов из Мурманска и Апатитов.

В дисциплине «лазание на трудность» победу одержали Ксения Джафарова, Артём Батин, Александра Рыбальченко, Павел Казаков, Алина Татарина, Сергей Гаркуш. На втором месте Александра Пережогина, Евгений Смирнов, София Товстая, Егор Первухин, Таисия Задорожная, Егор Артюх, Кристина Пашкова. На третьем месте Ксения Татарина, Демьян Чёрный, Дарья Сверчкова, Илья Илларионов, Алина Шарафутдинова, Тимофей Козуб, Алексей Палади и Анастасия Голикова.

В дисциплине «лазание на скорость» лучший результат покали Надежда Гаврилова, Евгений Смирнов, Александра Рыбальченко, Павел Казаков, Алина Татарина, Сергей Гаркуш. Серебряными призёрами стали Александра Пережогина, Макар Аврамов, София Товстая, Егор Первухин, Таисия Задорожная, Егор Артюх, Анастасия Голикова. Бронзовые медали завоевали Ксения Довиденко, Владислав Образцов, Анастасия Малютина, Матвей Львов, Алина Шарафутдинова, Тимофей Козуб, Геннадий Балаба и Таисия Задорожная.

Как сообщает региональное Министерство спорта, открытие комплекса «Вертикаль» состоялось в декабре 2020 года с участием министра спорта РФ Олега Матыцина и губернатора Андрея Чибиса. Объект оснащён одним из лучших на Северо-Западе России скалодромом, на котором занимаются любители и проходят тренировки областной сборной по скалолазанию, практически полностью состоящей из апатитчан. Сегодня этот вид спорта объединяет более 450 северян.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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