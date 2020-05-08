В Апатитах от 14 организаций поступили сведения о возможном высвобождении 73 работников

Как сообщает администрация города Апатиты, ситуация на рынке труда муниципалитета за январь-апрель 2020 года изменилась следующим образом: зарегистрированы в целях поиска подходящей работы 765 человек, из них признаны безработными 567 человек. Состоит на учёте на 1 мая - 818 человек, из них признаны безработными 669 человек (на 01.05.2019 года – 743, из них 577 безработных граждан). Удельный вес безработных в численности трудоспособного населения на начало мая составил 2,2% (на 01.05.2019 – 1,8%).

На 1 мая текущего года заявлено 285 вакансий, за январь-апрель 2020 года трудоустроены 193 человека.

За истекший период текущего года создано 50 временных рабочих места для участия граждан в оплачиваемых общественных работах, временного трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Направлены на профессиональное обучение 47 безработных граждан по профессиям: секретарь-администратор, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, парикмахер, повар, охранник, кассир торгового зала, бухгалтер.

За этот период от 14 организаций поступили сведения о возможном высвобождении 73 работников.

Задолженности по выплате пособия по безработице на 30 апреля - нет.