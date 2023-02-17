В Апатитах открылась 30-я межрегиональная выставка-ярмарка «Каменный цветок»

В торжественной церемонии принял участие депутат Мурманской областной Думы Сергей Свинин.

Приветствуя организаторов, участников и гостей мероприятия от имени Мурманской областной Думы, парламентарий отметил, что Кольская земля богата минералами, и их используют не только в промышленных целях, из них создают и удивительно красивые изделия.

Депутат поблагодарил авторов работ за творчество и возможность любоваться совершенством природного камня.

Программа «Каменного цветка» традиционно насыщенная – посетителей ждут познавательные лекции и различные мастер-классы, фотовыставки и видеоэкскурсии, выставочные экспозиции коллекционных минералов и изделий из камня, выступления творческих коллективов, концерты и спектакль.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/bbd/bhvaan9w8hrilwzidekqnhrjjwec8fga.jpg