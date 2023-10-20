В Апатитах открылась школа хоккея Сергея Фёдорова

В торжественной церемонии приняли участие депутаты областной Думы Сергей Свинин и Алексей Гиляров, председатель профильного комитета парламента Лариса Круглова, представители компании «ФосАгро», руководители и жители муниципальных образований Апатиты и Кировск.

Школа хоккея Сергея Фёдорова будет работать в структуре автономной некоммерческой организации «ДРОЗД - Хибины» - регионального оператора Всероссийского движения «Детям России – образование, здоровье и духовность» в Мурманской области.

- Я поздравляю всех нас с открытием школы легендарного хоккеиста Сергея Федорова в Апатитах! – отметил депутат Сергей Свинин. - Спасибо всем, кто поддержал эту идею – предприятию, руководству города и спортивной школе.

Парламентарий напомнил, что в Кировске школа хоккея Сергея Фёдорова работает с осени 2020 года.

- Ребятам предоставляется спортивная форма и вся необходимая экипировка. Таким образом, после открытия школы в Апатитах общее число ее воспитанников в двух городах достигло 280 спортсменов, – сказал он.

Завершилась церемония товарищеским матчем между смешанными командами Кировска и Апатитов.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28754/