В Апатитах открылась выставка работ «В холодном климате, с любовью» из коллекции Андрея Малахова

В Апатитах телеведущий Андрей Малахов представил экспонаты из личной коллекции, которую знаменитый земляк собирает с 2005 года. В открытии выставки «В холодном климате, с любовью» принял участие губернатор Андрей Чибис.

«Открытие сегодня такой выставки – это первый шаг к созданию Центра современного искусства в Апатитах. И, конечно, для нас это большая честь. Андрея Малахова можно привести в пример как человека, который любит и ценит место, где он родился. Я под сильнейшим впечатлением от увиденного, это то новое, что позволит по-другому посмотреть на наш Север и город Апатиты», – отметил Андрей Чибис.

Выставка стала началом большого проекта по открытию Центра современного искусства «Сияние». Он будет способствовать формированию сообщества молодых северных художников и становлению новых имен в искусстве.

«Мы стремимся помочь искусству стать ближе к людям – понятнее и доступнее. Донести идеи художников до зрителя в новой, актуальной форме. Я горжусь тем, что в моем родном городе есть такая организация, как библиотека имени Ларисы Гладиной и уверен, что и выставка, и дальнейшие проекты создадут из библиотеки новое место силы – культурной и творческой, новое место притяжения для жителей города», – подчеркнул основатель Центра современного искусства «Сияние» Андрей Малахов.

Основу экспозиции составили полотна легендарных Энди Уорхола, Дэвида Хокни, Он Кавара, Фернана Леже и скульптура Уго Рондиноне и Синди Шерман. Также на выставке представлены произведения современных российских художников Павла Отдельнова, Петра Белого, Антона Ольшванга и многих других. Важной частью экспозиции стало и представление работ северных авторов, чей личный художественный путь связан с вызовами повседневной жизни в Арктике.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, вчера, в Апатитском городском Дворце культуры им. В.К. Егорова также прошла дискуссия «Место(а) искусства. Повестка нового будущего». Актуальную тему Андрей Малахов обсудил с художниками Сергеем Братковым и Александром Щуренковым, председателем Мурманского отделения ВТОО «Союз художников России» Марией Михайленко и куратором, создателем трёх независимых культурных центров в Мурманске Николаем Михайленко. В режиме онлайн к спикерам присоединится и директор «Мультимедиа Арт Музея» Ольга Свиблова.