В Апатитах открылось новое молодёжное пространство

19 декабря в Апатитах открылось новое современное молодёжное пространство «Arctic Space». Для муниципалитета это уже второе пространство, первое – «СОПКИ. Апатиты» – работает с 23 ноября текущего года.

Пространство открылось и будет работать на базе Молодёжного социального центра, модернизированного на основе концепции, разработанной Дизайн-заводом «Флакон» (г. Москва).

В новой молодёжной локации есть все условия для реализации идей и творческих инициатив, места для игр и общения, зона для коворкинга и кофе-брейка, выставочная зона для работ начинающих художников и камерный киноконцертный зал для проведения концертов, интерактивных игр и лекций.

Как сообщает региональный комитет молодёжной политики, создание точек притяжения для молодёжного актива региона проводится по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Такие площадки позволят усилить возможности муниципальных образований по организации содержательного досуга для подростков, а также по поддержке и развитию молодёжных инициатив. В молодёжных пространствах северяне смогут развивать свои способности, интересно проводить время, получать новые полезные навыки и знания, не покидая пределы родных городов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/432050/#&gid=1&pid=5