В Апатитах открылось первое молодёжное пространство «СОПОК.SPORT»

По инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса до конца 2022 года в регионе появится 7 новых молодёжных пространств, объединённых общей концепцией. Открытие «СОПОК.SPORT» прошло в Апатитах с участием министра спорта Светланы Наумовой.

«СОПКИ.SPORT» – это современные пространства, оформленные в едином стиле, которые создаются в регионе для того, чтобы молодежь могла регулярно бесплатно заниматься спортом. Площадки будут работать в режиме, который позволит северянам проводить с пользой удобное для них время. Уверена, новые проект поможет привлечь к здоровому, активному образу жизни ещё большее число молодых людей, проживающих в Мурманской области», – отметила глава профильного ведомства.

Как сообщает региональное Министерство спорта, стильное молодёжное пространство открылось на базе апатитской спортивной школы «Олимп». Проект, который подходит и для любителей, и для уже опытных физкультурников, реализован в рамках регионального плана «На Севере – Жить!» и государственной программы «Физическая культура и спорт». В скором времени «СОПКИ.SPORT», оснащённые современными тренажерами, появятся в Полярных Зорях, Кировске, Оленегорске, Никеле, Мончегорске и селе Ловозеро.

Фото: https://gov-murman.ru